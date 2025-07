WhatsApp é ameaça e deve se preparar para deixar a Rússia, dizem parlamentares

O WhatsApp deve se preparar para deixar o mercado russo, disse hoje um parlamentar que regulamenta o setor de TI, alertando que o aplicativo de mensagens de propriedade da Meta provavelmente será colocado em uma lista de softwares restritos.

No mês passado, o presidente Vladimir Putin assinou uma lei autorizando o desenvolvimento de um aplicativo de mensagens apoiado pelo Estado e integrado aos serviços do governo, à medida que a Rússia se esforça para reduzir sua dependência de plataformas como WhatsApp e Telegram.

Anton Gorelkin, vice-chefe do comitê de tecnologia da informação da câmara baixa do Parlamento, disse no Telegram que o aplicativo apoiado pelo Estado, MAX, pode ganhar participação de mercado se o WhatsApp — usado por 68% dos russos diariamente — sair.