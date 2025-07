Trump assina lei de stablecoins e indústria mira adoção generalizada

A lei é uma grande vitória para os defensores das criptomoedas, que há muito tempo fazem lobby por tal estrutura regulatória, em uma tentativa de garantir maior legitimidade para uma indústria que começou em 2009 como um Velho Oeste digital, famoso por sua inovação e caos especulativo.

"Esta assinatura é uma enorme validação do seu trabalho árduo e espírito pioneiro", disse Trump em um evento de assinatura que incluiu dezenas de autoridades governamentais, executivos do setor de criptomoedas e legisladores. "É bom para o dólar e é bom para o país."

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse em um comunicado que a nova tecnologia reforçaria o status do dólar como moeda de reserva global, expandiria o acesso à economia do dólar e aumentaria a demanda por títulos do Tesouro dos EUA, que respaldam as stablecoins.

As stablecoins são projetadas para manter um valor constante, geralmente atrelado ao dólar americano em 1:1, e seu uso cresceu exponencialmente, principalmente por traders de criptomoedas que movimentam fundos entre tokens. A indústria espera que elas se tornem comuns para enviar e receber pagamentos instantaneamente.

A nova lei exige que as stablecoins sejam lastreadas por ativos líquidos -- como dólares e letras do Tesouro de curto prazo -- e que os emissores divulguem publicamente a composição de suas reservas mensalmente.

Empresas de criptomoedas e executivos argumentam que a legislação aumentará a credibilidade das stablecoins e deixará bancos, varejistas e consumidores mais dispostos a usá-las para transferir fundos instantaneamente.