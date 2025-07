Netflix diz que usou IA generativa em série argentina "O Eternauta"

"Essa sequência de efeitos visuais foi concluída 10 vezes mais rápido do que poderia ter sido concluída com ferramentas e fluxos de trabalho visuais tradicionais de efeitos visuais", disse Sarandos durante a teleconferência com investidores do segundo trimestre da empresa. "Além disso, o custo não teria sido viável para um programa com esse orçamento."

Sarandos disse que a sequência é a primeira filmagem final de IA generativa a aparecer na tela em uma série ou filme original da Netflix.

A IA se tornou um ponto crítico em Hollywood desde a revolta trabalhista de 2023, que resultou em novas diretrizes para o uso da tecnologia. A principal preocupação é que a IA poderia substituir o trabalho dos humanos.

