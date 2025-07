Ações vinculadas ao ether saltam à medida que a criptomoeda atinge maior alta em 6 meses

A BitMine, onde o bilionário da tecnologia Peter Thiel é o principal investidor e Tom Lee, da Fundstrat, atua como presidente do conselho, disse na quinta-feira que acumulou 300.657 ether em apenas três semanas e tem como objetivo adquirir cerca de 5% do estoque de ether, que atualmente é de 120,71 milhões.

Várias outras empresas decidiram recentemente adicionar ether a suas carteiras, seguindo o exemplo da MicroStrategy , a maior detentora corporativa de bitcoin. O estoque de bitcoins da MicroStrategy foi adquirido com um grande desconto ao longo dos anos em relação ao preço atual.

A SharpLink , que financiou sua aquisição de ether por meio da venda de ações nas últimas sete semanas, disse que aumentou seu atual plano de venda de ações de US$1 bilhão em mais US$5 bilhões. Suas ações subiram 5,6%.

O ether se beneficia do aumento do uso de tokens indexados ao dólar norte-americano, conhecidos como stablecoins. A maioria das stablecoins é emitida e transacionada no blockchain subjacente Ethereum, aumentando a demanda de ether para pagar as taxas de transação.

Entre outras ações de criptomoeda, o emissor de stablecoin Circle Internet ganhou 2,7%, enquanto a bolsa de criptomoeda Coinbase Global subia 2% nesta sexta-feira.

