Uber investe US$ 300 mi na fabricante de veículos elétricos Lucid

Como parte do acordo, a Uber vai investir centenas de milhões de dólares na Lucid e na Nuro, que fornece tecnologia de direção autônoma para as montadoras, segundo o comunicado conjunto. Desse total, US$ 300 milhões irão para a Lucid, disse a fabricante de elétricos em um documento enviado à SEC dos EUA.

As ações da Lucid subiam mais de 26%, a US$ 2,95. No ano, elas caem cerca de 24%.

O acordo com a Lucid ocorre poucos meses após a parceria de táxis-robôs da Uber, em abril, com a Volkswagen — que vai fornecer suas vans ID.Buzz para o serviço comercial planejado para o próximo ano em Los Angeles.

Um protótipo do táxi-robô da Lucid-Nuro já está operando de forma autônoma em um circuito fechado na instalação de testes da Nuro em Las Vegas, disseram as empresas.

"Estamos expandindo para além de nossa tradicional liderança em tecnologia de veículos elétricos, trabalhando em parcerias e entrando agora em áreas que, antes, não nos concentrávamos", disse à Reuters o CEO interino da Lucid, Marc Winterhoff.

(Reportagem de Abhirup Roy em San Francisco e Akash Sriram em Bengaluru; reportagem adicional de Jaspreet Singh)