Dinamarca quer hospedar o computador quântico mais potente do mundo

ESTOCOLMO/COPENHAGUE (Reuters) - A Fundação Novo Nordisk e o fundo de crédito estatal da Dinamarca informaram nesta quinta-feira que investirão no que, segundo eles, será o computador quântico mais poderoso do mundo, com o objetivo de revolucionar áreas como a descoberta de medicamentos e a ciência dos materiais.

A computação quântica promete realizar cálculos que levariam milhões de anos para os sistemas atuais e poderia revelar descobertas na medicina, na química e em muitos outros campos em que há uma quantidade quase infinita de combinações possíveis.

A Fundação Novo Nordisk, a organização sem fins lucrativos que controla a gigante farmacêutica Novo Nordisk , e o Fundo de Exportação e Investimento da Dinamarca, disseram em um comunicado que investiriam 80 milhões de euros na iniciativa chamada QuNorth.