Câmara dos EUA aprova legislação sobre stablecoins e texto vai para Trump

O setor de criptomoedas há muito tempo pressiona os parlamentares a aprovar uma legislação que crie regras para ativos digitais, argumentando que uma estrutura clara poderia permitir que stablecoins e outros tokens de criptomoedas se tornassem mais amplamente utilizados.

O setor gastou mais de US$119 milhões apoiando candidatos pró-criptomoedas ao Congresso nas eleições do ano passado e tem se esforçado para retratar a questão como bipartidária.

A Câmara aprovou um projeto de lei sobre stablecoin no ano passado, mas o Senado -- no qual os democratas detinham a maioria na época -- não analisou a proposta.

Trump tentou reformular amplamente as políticas de criptomoedas dos EUA depois de cortejar dinheiro do setor durante sua campanha presidencial.

As tensões no Capitólio sobre os vários empreendimentos de criptomoedas de Trump ameaçaram, em determinado momento, prejudicar a esperança do setor em uma legislação neste ano, já que os democratas estão cada vez mais frustrados com Trump e seus familiares promovendo projetos pessoais de criptomoedas.

Os empreendimentos de criptomoedas de Trump incluem uma moeda meme chamada $TRUMP, lançada em janeiro, e um negócio chamado World Liberty Financial, uma empresa de criptomoedas de propriedade parcial do presidente.