Operação global contra hackers suspeitos de ligação com a Rússia tem 7 mandados de prisão

Os promotores alemães disseram que ajudaram a coordenar a operação na terça-feira em vários países, na qual 24 instalações ligadas ao grupo de hackers -- que se autodenomina NoName057(16) -- foram revistadas, incluindo uma em Berlim e duas na Baviera, no sudeste da Alemanha.

A Alemanha emitiu seis mandados de prisão, cinco deles públicos, e a Espanha emitiu outro.

O grupo NoName utilizou o aplicativo de mensagens Telegram para recrutar mais de 4.000 voluntários que disponibilizaram seus sistemas para sobrecarregar os servidores de instituições críticas com os chamados ataques de negação de serviço distribuído, disseram os promotores alemães.

Os locais revistados incluíam aqueles ligados aos voluntários do grupo no Telegram, disseram eles.

Nos últimos anos, o coletivo NoName, conhecido por promover os interesses russos, supostamente realizou ataques cibernéticos bem-sucedidos na Ucrânia e em sites governamentais, de infraestrutura, bancários, de serviços de saúde e de telecomunicações em países europeus que têm apoiado a Ucrânia contra a Rússia.

As autoridades europeias estão cada vez mais preocupadas com a escala das ameaças híbridas que, segundo elas, emanam da Rússia, que está no terceiro ano de sua invasão da Ucrânia, aliada do Ocidente.