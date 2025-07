Empresas chinesas buscam comprar chips de IA da Nvidia em meio a plano de retorno das vendas

"O governo dos EUA garantiu à Nvidia que as licenças serão concedidas, e a Nvidia espera iniciar as entregas em breve", disse a empresa, cujo presidente-executivo, Jensen Huang, está visitando Pequim e deve falar em um evento na quarta-feira.

Os chips H20 que a Nvidia voltará a vender são os melhores que ela pode oferecer legalmente na China, mas carecem de grande parte do poder de computação das versões à venda fora da China devido a restrições anteriores impostas pelo primeiro governo de Trump e pelo governo do então presidente Joe Biden.

Os chips H20 funcionam com as ferramentas de software da Nvidia, que se tornaram um padrão de fato no setor global de IA. Huang argumentou que a posição de liderança da Nvidia poderia desaparecer se a empresa não pudesse vender para desenvolvedores chineses, cujas tecnologias de código aberto, como DeepSeek, estão ganhando força em todo o mundo e que também estão sendo cortejadas pela Huawei com chips produzidos na China.

Ainda assim, as grandes empresas chinesas de tecnologia ainda desejam os chips da Nvidia para sua plataforma de computação conhecida como CUDA.

A Casa Branca, que já havia expressado preocupação com a possibilidade de os militares chineses usarem chips de IA para desenvolver armas, não respondeu a um pedido de comentário.

As empresas chinesas se mobilizavam para fazer pedidos dos chips, os quais a Nvidia precisaria então enviar ao governo dos EUA para aprovação, disseram as fontes familiarizadas com o assunto. Elas acrescentaram que as gigantes da internet ByteDance e Tencent estão em processo de apresentação de pedidos.