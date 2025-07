SpaceX vai investir US$ 2 bilhões na startup de Musk, diz jornal

(Reuters) - A SpaceX comprometeu-se a investir US$ 2 bilhões na xAI como parte de uma rodada de equity de US$5 bilhões, aprofundando os laços entre os empreendimentos do bilionário da tecnologia Elon Musk, enquanto sua startup de inteligência artificial corre para competir com a rival OpenAI, informou o Wall Street Journal no sábado.

O investimento ocorre após a fusão da xAI com a X e avalia a empresa combinada em US$113 bilhões, com o chatbot da Grok agora dando suporte à Starlink e de olho na futura integração com os robôs Optimus da Tesla, acrescentou o relatório.

Em resposta a uma postagem no X sobre se a Tesla também poderia investir na xAI, Elon Musk disse neste domingo: "Seria ótimo, mas sujeito à aprovação do conselho e dos acionistas", sem confirmar ou negar a reportagem do Journal sobre os planos de investimento da SpaceX na xAI.