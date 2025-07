Google contrata executivos de startup em um acordo de US$2,4 bilhões para avançar em IA

O CEO do Windsurf, Varun Mohan, o cofundador Douglas Chen e alguns membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento da ferramenta de codificação vão se juntar à divisão DeepMind AI do Google.

O acordo ocorreu após meses de discussões que a Windsurf estava tendo com a OpenAI para se vender em um acordo que poderia avaliá-la em US$3 bilhões, destacando o interesse no espaço de geração de código que surgiu como um dos aplicativos de IA de crescimento mais rápido, disseram fontes familiarizadas com o assunto à Reuters em junho.

A antiga equipe da Windsurf vai se concentrar em iniciativas de codificação agêntica no Google DeepMind, trabalhando principalmente no projeto Gemini.

"Estamos entusiasmados em receber alguns dos maiores talentos em codificação de IA da equipe do Windsurf no Google DeepMind para avançar nosso trabalho em codificação agêntica", disse o Google em um comunicado.

A estrutura incomum do acordo marca uma vitória para os apoiadores do Windsurf, que levantou US$243 milhões de investidores, incluindo Kleiner Perkins, Greenoaks e General Catalyst, e foi avaliado pela última vez em US$1,25 bilhão há um ano, de acordo com a PitchBook.

Os investidores da Windsurf receberão liquidez por meio da taxa de licença e manterão suas participações na empresa, disseram as fontes à Reuters.