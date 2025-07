Ucrânia lançará internet móvel Starlink em 2026, sendo a primeira da Europa, diz Kyivstar

"A primeira fase são as mensagens over-the-top (OTT, na sigla em inglês)... portanto, as mensagens via WhatsApp, Signal e outros sistemas... serão implementadas no final deste ano", disse Komarov à Reuters em Roma.

"E, provavelmente, no início de 2026, vamos nos precaver, no segundo trimestre de 2026, poderemos oferecer dados de banda larga via satélite móvel (...) e voz."

A SpaceX não respondeu a um pedido de comentário enviado por email.

(Reportagem de Angelo Amante e Gianluca Lo Nostro)