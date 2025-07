Criadora do ChatGPT planeja lançar navegador para concorrer com o Google

Um navegador permitiria que a OpenAI integrasse diretamente seus produtos de agente de IA, como o Operator, na experiência de navegação, permitindo que o navegador realizasse tarefas em nome do usuário, disseram as fontes.

O acesso do navegador à atividade do usuário na web o tornaria a plataforma ideal para os "agentes" de IA que podem realizar ações em seu nome, como fazer reservas ou preencher formulários, diretamente nos sites que utilizam.

Concorrência acirrada

A OpenAI tem muito trabalho pela frente. O Google Chrome, que é usado por mais de 3 bilhões de pessoas, atualmente detém mais de dois terços do mercado mundial de navegadores, de acordo com a empresa de análise da web StatCounter. O Safari, da Apple que ocupa o segundo lugar, está muito atrás, com 16% de participação. No mês passado, a OpenAI informou que tinha 3 milhões de usuários corporativos pagantes para o ChatGPT.

Outras startups de IA, como a The Browser Company e a Brave, anunciaram este ano navegadores com tecnologia de IA capazes de executar ações em nome do usuário. A Perplexity, uma startup bem financiada conhecida por seu mecanismo de busca, também lançou seu navegador de IA, o Comet, na quarta-feira.

O papel do Chrome no fornecimento de informações sobre o usuário para ajudar a Alphabet a direcionar anúncios de forma mais eficaz e lucrativa provou ser tão bem-sucedido que o Departamento de Justiça dos EUA exigiu sua venda depois que um juiz dos EUA determinou, no ano passado, que a matriz do Google detém um monopólio ilegal na pesquisa online.