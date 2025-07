Chatbot Grok de Musk remove postagens após reclamações de antissemitismo

"Desde que tomamos conhecimento do conteúdo, a xAI tomou medidas para banir o discurso de ódio antes que Grok publique no X. A xAI está treinando apenas a busca da verdade e, graças aos milhões de usuários no X, podemos identificar e atualizar rapidamente o modelo onde o treinamento pode ser melhorado."

A Liga Antidifamação, organização sem fins lucrativos formada para combater o antissemitismo, pediu ao Grok e a outros produtores de software que produzem textos com aparência humana que evitem "produzir conteúdo com raízes no ódio antissemita e extremista".

No mês passado, Musk prometeu uma atualização para o Grok, sugerindo que havia "muito lixo em qualquer modelo de fundação treinado com dados não corrigidos".

Na terça-feira, Grok sugeriu que Hitler seria o mais indicado para combater o ódio contra os brancos, dizendo que ele "identificaria o padrão e o trataria de forma decisiva".

Grok também se referiu a Hitler positivamente como "o homem de bigode da história" e comentou que pessoas com sobrenomes judeus eram responsáveis pelo ativismo extremo contra os brancos, entre outras publicações criticadas.

(Reportagem de Daniel Trotta em Carlsbad, Califórnia)