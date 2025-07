X diz que governo indiano determinou bloqueio das contas da Reuters News na Índia

A declaração do X contradiz os comentários de um porta-voz do Gabinete de Informação à Imprensa da Índia no fim de semana, que disse que nenhuma agência governamental havia exigido a retenção dos identificadores da Reuters.

"Em 3 de julho de 2025, o governo indiano ordenou que o X bloqueasse 2.355 contas na Índia, incluindo veículos de notícias internacionais como @Reuters e @ReutersWorld, sob a Seção 69A da Lei de TI. O não cumprimento da ordem pode acarretar responsabilidade criminal", disse o X em sua publicação.

"Estamos profundamente preocupados com a censura contínua à imprensa na Índia devido a essas ordens de bloqueio. O X está explorando todas as opções legais disponíveis", acrescentou.

A Reuters não pôde determinar a qual conteúdo específico a demanda de bloqueio se refere e por que foi solicitada sua remoção.

A seção 69A da lei de TI da Índia permite que o governo bloqueie o acesso público ao conteúdo "no interesse da soberania e da integridade da Índia, da defesa da Índia e da segurança do Estado". As determinações emitidas sob essa seção são confidenciais por natureza.

Em uma declaração, o ministério de TI da Índia disse que o governo "não emitiu nenhuma nova ordem de bloqueio" em 3 de julho, mas não disse se uma ordem foi emitida antes dessa data.