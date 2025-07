Samsung vê lucro abaixo do esperado no 2º tri com restrições dos EUA sobre China

A Samsung Electronics previu nesta terça-feira (horário local) uma queda de 56% no lucro operacional do segundo trimestre frente ao mesmo período do ano anterior, muito pior do que os analistas esperavam, com sua divisão de semicondutores enfrentando as restrições dos Estados Unidos sobre a China.

A maior fabricante de chips de memória do mundo atribuiu o desempenho fraco principalmente à sua divisão Device Solutions (DS), que abriga seu negócio de chips.

"A Divisão DS registrou uma queda no lucro em relação ao trimestre anterior devido a ajustes no valor de inventário e ao impacto das restrições dos EUA sobre chips avançados de IA para a China", disse a Samsung em comunicado.