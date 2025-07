Epic Games encerra processo contra Samsung sobre controle de aplicativos

A Samsung resolveu as acusações de que teria conspirado com o Google, da Alphabet, para proteger a loja de aplicativos Google Play da concorrência, informou a criadora do jogo "Fortnite", Epic Games, nesta segunda-feira.

Em um documento judicial, a Epic retirou suas acusações contra a Samsung em um processo antitruste movido no ano passado contra ambas as empresas, no tribunal federal de San Francisco, Califórnia. A Epic também retirou algumas alegações relacionadas contra o Google.

A Samsung, maior fabricante mundial de celulares Android, não respondeu imediatamente a pedidos de comentário. O documento da Epic não detalha os termos do acordo, e a empresa se recusou a dar mais informações.