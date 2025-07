X suspende conta da Reuters na Índia após "demanda legal", governo nega ter feito pedido

Os representantes do X não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. Um porta-voz da Reuters disse em um comunicado: "Estamos trabalhando com o X para resolver esse assunto e restabelecer a conta da Reuters na Índia o mais rápido possível".

A Reuters World, outra conta no X operada pela agência de notícias, também foi bloqueada na Índia.

A conta principal da Reuters, seguida por mais de 25 milhões de usuários em todo o mundo, está bloqueada na Índia desde a noite de sábado. Uma nota informa aos usuários do X que "@Reuters foi retida na IN (Índia) em resposta a uma demanda legal".

Em um e-mail para a equipe de mídia social da Reuters em 16 de maio, o X disse: "É nossa política notificar os titulares de contas se recebermos uma solicitação legal de uma entidade autorizada (como uma agência governamental ou de aplicação da lei) para remover o conteúdo de suas contas."

"Para cumprir com as obrigações do X de acordo com as leis locais da Índia, nós bloqueamos sua conta X na Índia de acordo com a Lei de Tecnologia da Informação de 2000 do país; o conteúdo continua disponível em outros lugares".

A Reuters não conseguiu verificar se o e-mail de 16 de maio estava vinculado à suspensão da conta no sábado.