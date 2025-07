TikTok está elaborando nova versão antes de esperada venda nos EUA, diz The Information

O TikTok desenvolveu um plano para lançar o novo aplicativo nas lojas de aplicativos dos EUA em 5 de setembro, segundo o relatório.

No mês passado, Trump prorrogou até 17 de setembro o prazo para que a ByteDance, sediada na China, venda os ativos do TikTok nos EUA.

O relato acrescentou que os usuários do TikTok eventualmente terão que baixar o novo aplicativo para poder continuar usando o serviço, embora o aplicativo existente funcione até março do próximo ano, ainda que o cronograma possa mudar.

O TikTok não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters. A Reuters não pôde confirmar imediatamente a reportagem.

Um acordo estava em andamento no início deste ano para transformar as operações da TikTok nos EUA em uma nova empresa com sede nos EUA, de propriedade majoritária e operada por investidores americanos. Esse projeto foi suspenso depois que a China indicou que não o aprovaria, após o anúncio de Trump de tarifas elevadas sobre produtos chineses.

(Reportagem de Mrinmay Dey em Bengaluru)