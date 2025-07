União Europeia mantém cronograma para regras de IA

"Temos prazos legais estabelecidos em um texto legal. As disposições começaram em fevereiro, as obrigações do modelo de IA para fins gerais começarão em agosto e, no próximo ano, teremos as obrigações para modelos de alto risco que entrarão em vigor em agosto de 2026", disse ele.

A Comissão planeja propor medidas para simplificar suas regras digitais no final do ano, como a redução das obrigações de relatórios para pequenas empresas.

Algumas empresas expressaram preocupações sobre os custos de conformidade e os requisitos rigorosos das regras de IA, que visam estabelecer barreiras em uma tecnologia essencial para vários setores da economia e atualmente liderada pelos Estados Unidos e pela China.

(Reportagem de Foo Yun Chee)