Editoras independentes fazem queixa antitruste na UE contra visões gerais de IA do Google

O Google está fazendo sua maior aposta ao integrar IA à pesquisa, mas a mudança gerou preocupações de alguns provedores de conteúdo, como editoras.

O documento da Independent Publishers Alliance, datado de 30 de junho, apresenta uma queixa à Comissão Europeia e alega que o Google abusa do seu poder de mercado nas pesquisas online.

"O principal serviço de busca do Google está usando indevidamente o conteúdo da web para as visões gerais de IA do Google na pesquisa Google, o que causou, e continua causando, danos significativos às editoras, incluindo editoras de notícias, na forma de perda de tráfego, leitores e receita", diz o documento.

O texto disse que o Google posiciona suas visões gerais de IA no topo de sua página geral de resultados de mecanismos de busca para exibir seus próprios resumos, que são gerados usando material das editoras, e alega que o posicionamento do Google prejudica o conteúdo original das editoras.

"Os editores que usam a pesquisa Google não têm a opção de cancelar a inclusão de seu material no treinamento do modelo de linguagem grande da IA do Google e/ou de serem rastreados para resumos, sem perder a capacidade de aparecer na página geral de resultados de pesquisa do Google", diz a reclamação.

A Comissão não quis comentar.