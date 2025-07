Nvidia caminha para tornar-se empresa mais valiosa na história

A Nvidia agora vale mais do que o valor combinado dos mercados de ações canadense e mexicano, de acordo com dados da LSEG. A empresa de tecnologia também ultrapassa o valor total de todas as empresas de capital aberto do Reino Unido.

A Nvidia foi recentemente negociada a cerca de 32 vezes o lucro esperado pelos analistas para os próximos 12 meses, abaixo de sua média de cerca de 41 vezes nos últimos cinco anos, de acordo com dados da LSEG.

(Reportagem de Noel Randewich, em Oakland, Califórnia; Arsheeya Bajwa e Shashwat Chauhan, em Bengaluru, e Carolina Mandl, em Nova York)