Microsoft cortará cerca de 4% dos empregos em meio a forte aposta em IA

O Seattle Times informou pela primeira vez sobre as demissões em massa na quarta-feira. Separadamente, a Bloomberg News informou que a divisão King da Microsoft, sediada em Barcelona, que produz o videogame Candy Crush, está cortando 10% de sua equipe, ou cerca de 200 empregos.

A Microsoft confirmou à Reuters que sua divisão de jogos foi afetada pelas demissões em massa, embora não a maioria da unidade, mas não forneceu mais detalhes.

Os pares da "Big Tech", que estão investindo pesadamente em inteligência artificial, também anunciaram cortes de pessoal.

A empresa controladora do Facebook, Meta , disse no início deste ano que cortaria cerca de 5% de seus "funcionários de menor desempenho", enquanto o Google, da Alphabet , também demitiu centenas de funcionários no ano passado.

A Amazon também cortou empregos em seus segmentos de negócios, mais recentemente em sua divisão de livros. Anteriormente, a empresa havia demitido funcionários de sua unidade de dispositivos e serviços e da equipe de comunicações.

