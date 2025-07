EXCLUSIVO-Novo CEO da Intel avalia mudança em negócio de fabricação de chips

Desde que assumiu o comando da empresa em março, Tan agiu rapidamente para cortar custos e encontrar um novo caminho para reanimar a fabricante norte-americana de chips. Em junho, ele começou a verbalizar que um processo de fabricação no qual o ex-presidente-executivo Pat Gelsinger apostou fortemente, conhecido como 18A, estava perdendo seu apelo para novos clientes, disseram as fontes.

Para desconsiderar as vendas externas do 18A e de sua variante 18A-P, processos de fabricação cujo desenvolvimento custou bilhões de dólares à Intel, a empresa teria que fazer uma baixa contábil, disse uma das pessoas familiarizadas com o assunto. Analistas do setor contatados pela Reuters disseram que tal cobrança poderia representar uma perda de centenas de milhões, senão bilhões, de dólares.

A Intel se recusou a comentar sobre tais "cenários hipotéticos ou especulações de mercado". A empresa afirmou que o principal cliente do 18A é a própria Intel há muito tempo e que pretende aumentar a produção de seus chips para laptop "Panther Lake" no final de 2025, os quais chamou de os processadores mais avançados já projetados e fabricados nos Estados Unidos.

Persuadir clientes externos a usar as fábricas da Intel continua sendo fundamental para o seu futuro. Enquanto seu processo de fabricação 18A sofreu atrasos, a tecnologia N2 da rival TSMC está a caminho da produção.

A resposta preliminar de Tan a este desafio: concentrar mais recursos no 14A, um processo de fabricação de chips de próxima geração no qual a Intel espera ter vantagens sobre a TSMC, disseram as duas fontes. A mudança faz parte de uma estratégia para atrair grandes clientes como a Apple e a Nvidia, que atualmente pagam para a TSMC fabricar seus chips.

Tan encarregou a empresa de preparar opções para discussão com o conselho da Intel quando o colegiado se reunir ainda este mês, incluindo a possibilidade de interromper a comercialização do 18A a novos clientes, disse uma das duas fontes. O conselho pode não tomar uma decisão sobre o 18A até uma reunião subsequente no outono no hemisfério norte devido à complexidade do assunto e ao enorme volume de dinheiro em jogo, disse uma fonte.