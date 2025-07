Para fugir de multa da UE, Google propõe mudar como exibe respostas da busca

"Fizemos centenas de alterações em nossos produtos como parte da conformidade com o DMA", disse um porta-voz do Google.

"Embora nos esforcemos para cumprir as normas, continuamos genuinamente preocupados com algumas das consequências reais do DMA, que estão levando a produtos e experiências online piores para os europeus."

O Google corre o risco de uma multa de até 10% de sua receita anual global se for descoberto que viola o DMA.