Trump sugere que Doge analise subsídios para empresas de Musk para economizar dinheiro

A disputa com Trump pode criar obstáculos para a Tesla e para o restante do império de negócios de Musk.

O Departamento de Transportes dos EUA regulamenta o projeto de veículos e teria um papel fundamental na decisão se a Tesla pode produzir em massa robôs-taxi, enquanto a empresa de foguetes de Musk, a SpaceX, tem cerca de US$22 bilhões em contratos federais.

"Elon pode receber mais subsídios do que qualquer ser humano na história, de longe, e sem subsídios, Elon provavelmente teria que fechar a loja e voltar para casa na África do Sul. Não haveria mais lançamentos de foguetes, satélites ou produção de carros elétricos, e nosso país economizaria uma fortuna. Talvez devêssemos pedir ao Doge para dar uma boa e dura olhada nisso? MUITO DINHEIRO PODE SER ECONOMIZADO!!!", disse Trump em uma publicação no Truth Social, referindo-se ao Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês).

Em resposta à publicação de Trump, Musk, em sua própria plataforma de mídia social X, disse: "Estou literalmente dizendo: CORTEM TUDO. Agora"

Trump já havia ameaçado cortar os contratos de Musk com o governo após uma briga nas redes sociais no início de junho por causa do projeto de lei, que, segundo analistas, acrescentaria cerca de US$3 trilhões à dívida dos EUA.

(Reportagem de Nandita Bose, em Washington, e Kritika Lamba e Shubham Kalia, em Bengaluru)