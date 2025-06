OpenAI diz não ter planos para usar chip interno do Google

Embora seja comum que laboratórios de IA testem chips diferentes, o uso de novo hardware em escala pode levar muito mais tempo e exigir arquitetura e suporte de software diferentes.

A OpenAI está usando ativamente as unidades de processamento gráfico (GPUs, na sigla em inglês) da Nvidia e os chips de IA da AMD para suprir sua crescente demanda. A OpenAI também está desenvolvendo seu chip, um esforço que está a caminho de atingir o marco de "tape-out" este ano, quando o design do chip é finalizado e enviado para fabricação.

A OpenAI aderiu ao serviço Google Cloud para atender às suas crescentes necessidades de capacidade computacional, informou a Reuters com exclusividade no início deste mês, marcando uma colaboração surpreendente entre dois concorrentes de destaque no setor de IA. A maior parte do poder computacional utilizado pela OpenAI viria de servidores GPU alimentados pela empresa de nuvem CoreWeave.

O Google vem expandindo a disponibilidade externa de seus chips de IA internos, ou TPUs, que historicamente eram reservados para uso da própria empresa. Isso ajudou o Google a conquistar clientes, incluindo a gigante da tecnologia Apple, bem como startups como Anthropic e Safe Superintelligence, duas concorrentes do ChatGPT lançadas por antigos líderes da OpenAI.

