Meta aprofunda investimento em IA com laboratório de "superinteligência", diz fonte

A movimentação ocorre após a saída de funcionários seniores e a má recepção do modelo de código aberto Llama 4 da Meta, desafios que permitiram que rivais como Google, OpenAI e a chinesa DeepSeek ganhassem vantagem na corrida da IA.

Zuckerberg espera que o novo laboratório acelere os trabalhos em inteligência artificial geral (AGI) - máquinas capazes de superar a inteligência humana - e ajude a gerar novas fontes de receita com o aplicativo Meta AI, ferramentas de anúncios de imagem para vídeo e óculos inteligentes.

No último mês, Zuckerberg liderou pessoalmente uma ofensiva agressiva por talentos, fazendo ofertas para startups, incluindo a Safe Superintelligence (SSI) do cofundador da OpenAI, Ilya Sutskever, e cortejando candidatos potenciais diretamente via WhatsApp com pacotes salariais de milhões de dólares

Mais cedo este mês, a controladora do Facebook e do Instagram investiu US$14,3 bilhões na Scale AI.

Além de Wang e alguns funcionários da Scale AI, a nova divisão também deve incluir o cofundador e presidente-executivo da SSI, Daniel Gross.

Segundo a fonte, o ex-CEO do GitHub, Nat Friedman, vai coliderar o Superintelligence Labs com Wang e chefiará o trabalho da empresa em produtos de IA e pesquisa aplicada.