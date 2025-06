Trump planeja decretos para impulsionar crescimento da IA e vencer China

O governo Trump está preparando um pacote de decretos com o objetivo de impulsionar o fornecimento de energia para alimentar a expansão da inteligência artificial nos Estados Unidos, de acordo com quatro fontes familiarizadas com o planejamento.

Importantes rivais econômicos, EUA e China estão envolvidos em uma corrida tecnológica e, com isso, garantem uma vantagem econômica e militar. A enorme quantidade de processamento de dados por trás da IA exige um rápido aumento no fornecimento de energia que está sobrecarregando os serviços públicos e as redes em muitos Estados.

As medidas que estão sendo consideradas incluem facilitar a conexão de projetos de geração de energia à rede e fornecer terrenos federais para a construção dos centros de dados necessários para expandir a tecnologia de IA, de acordo com as fontes.