Produção do chip de IA de nova geração da Microsoft é adiada para 2026, segundo The Information

(Reuters) - O chip de inteligência artificial Maia, que representa a próxima geração de semicondutores da Microsoft , está enfrentando um atraso de pelo menos seis meses, empurrando sua produção em massa de 2025 para 2026, informou o The Information nesta sexta-feira, citando três pessoas envolvidas no esforço.

Quando o semicondutor, de codinome Braga, entrar em produção, espera-se que ele fique bem aquém do desempenho do chip Blackwell da Nvidia , lançado no final do ano passado, segundo a reportagem.

A Microsoft esperava usar o chip Braga em seus centros de dados este ano, disse a reportagem, acrescentando que mudanças imprevistas em seu projeto, restrições de pessoal e alta rotatividade estavam contribuindo para o atraso.