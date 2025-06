Órgão de vigilância global de crimes financeiros pede ação contra riscos de criptografia

PARIS (Reuters) - A Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF, na sigla em inglês), um órgão de fiscalização global contra crimes financeiros, pediu na quinta-feira que os países tomem medidas mais fortes para combater o financiamento ilícito em ativos criptográficos, alertando que as lacunas na regulamentação podem ter repercussões globais.

O órgão com sede em Paris disse que, embora tenha havido progresso desde 2024 na regulamentação de ativos virtuais, muitas jurisdições ainda têm trabalho a fazer para combater os riscos.

Em abril de 2025, apenas 40 das 138 jurisdições avaliadas estavam "em grande parte em conformidade" com os padrões de criptografia da FATF, em comparação com 32 no ano anterior.