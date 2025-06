Lançamento de modelo do DeepSeek foi paralisado com insatisfação de presidente, diz The Information

(Reuters) - A startup chinesa de inteligência artificial DeepSeek ainda não determinou o momento do lançamento de seu modelo de IA R2, pois o presidente-executivo, Liang Wenfeng, não está satisfeito com seu desempenho, informou o The Information, citando duas pessoas com conhecimento da situação.

O R2, sucessor do popular modelo de raciocínio R1 da DeepSeek, foi planejado para ser lançado em maio com o objetivo de produzir melhor codificação e raciocínio em outros idiomas além do inglês, informou a Reuters no início deste ano.

Nos últimos meses, os engenheiros da DeepSeek têm trabalhado para refinar o R2 até que Liang dê o sinal verde para o lançamento, de acordo com o The Information.