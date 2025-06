DeepSeek pode ser retirado das lojas de aplicativos na Alemanha

FRANKFURT (Reuters) - A Alemanha tomou medidas para bloquear a startup chinesa de inteligência artificial DeepSeek das lojas de aplicativos da Apple e do Google devido a preocupações com a proteção de dados, de acordo com um comunicado emitido pela autoridade de proteção de dados nesta sexta-feira.

A DeepSeek foi denunciada aos dois gigantes da tecnologia dos EUA como conteúdo ilegal, disse a comissária Meike Kamp, e as empresas devem agora analisar as preocupações e decidir se vão bloquear o aplicativo na Alemanha.

"A DeepSeek não conseguiu fornecer à agência provas convincentes de que os dados dos usuários alemães estão protegidos na China em um nível equivalente ao da União Europeia", disse Kamp.