Xiaomi lança carro elétrico YU7 com preço inferior ao do Model Y da Tesla

PEQUIM (Reuters) - A fabricante chinesa de veículos elétricos e smartphones Xiaomi precificou nesta quinta-feira seu novo SUV elétrico YU7 a partir de 253.500 iuanes (US$35.364), quase 4% abaixo do Model Y da Tesla, intensificando o desafio à empresa norte-americana no maior mercado automotivo do mundo.

O modelo básico do YU7 custa 10.000 iuanes a menos do que o preço inicial do Model Y da Tesla na China, com os modelos de gama superior YU7 Pro e YU7 Max custando 279.900 e 329.900 iuanes, respectivamente.

A Xiaomi começou a receber pedidos para todos os três modelos na noite de quinta-feira, atingindo 200.000 pedidos em 3 minutos após o início da venda às 22h (1400 GMT).