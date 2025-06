Nvidia atinge recorde com previsão de analista sobre "Onda de Ouro" da IA

A Loop Capital elevou seu preço-alvo para as ações da Nvidia de US$175 para US$250 e manteve recomendação de "compra".

"Nosso trabalho sugere que estamos entrando na próxima 'Onda de Ouro' da adoção da Gen AI e a NVDA está na vanguarda de outra etapa material de demanda mais forte do que a esperada", escreveu a analista da Loop Capital, Ananda Baruah, em relatório.

Nvidia, Microsoft e Apple trocaram de lugar várias vezes como a empresa mais valiosa do mundo no último ano, com a Microsoft liderando recentemente depois de ultrapassar a Nvidia no início de junho.

As ações da Apple subiram 0,4% na quarta-feira, colocando seu valor em US$ 3,0 trilhões.

A Nvidia já se recuperou mais de 60% da baixa desde o fechamento em 4 de abril, quando Wall Street estava lidando com os anúncios de tarifas de importação dos Estados Unidos pelo presidente Donald Trump.