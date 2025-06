Amazon perde líder de IA generativa da AWS em meio à disputa por talentos no setor

O porta-voz disse que Rajesh Sheth, um vice-presidente antes responsável por supervisionar o Amazon Elastic Block Store, assumiu algumas das responsabilidades de Philomin.

Em sua biografia, Philomin também disse que ajudou a criar e liderar o Amazon Bedrock, um hub que permite o uso de vários modelos de IA e que é um dos principais produtos da AWS em sua disputa pela liderança em IA. Ele era um palestrante frequente em eventos da AWS, incluindo a conferência anual de computação em nuvem da Amazon em Las Vegas.

A Amazon está trabalhando para reforçar sua reputação no desenvolvimento de IA, após rivais como a OpenAI e o Google saírem na frente, especialmente com modelos voltados para o consumidor.

A gigante varejista sediada em Seattle investiu US$8 bilhões na Anthropic e integrou seu software Claude em seus próprios produtos, incluindo uma nova versão atualizada da assistente de voz Alexa, que está sendo lançada aos clientes este ano.

As empresas estão adotando técnicas criativas para contratar os melhores talentos em IA, inclusive utilizando análise de dados do setor esportivo para identificar talentos ainda não descobertos, conforme noticiado pela Reuters no mês passado. Como resultado, a remuneração de alguns profissionais disparou.

No entanto, à medida que a Amazon corre para desenvolver IA mais avançada, a empresa espera que seu sucesso leve à redução de cargos corporativos, conforme um memorando do CEO Andy Jassy divulgado na semana passada. O crescimento do número de vagas será especialmente impactado pela chamada IA "agente", que pode executar tarefas com pouca ou nenhuma intervenção humana.