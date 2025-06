Uber firma parceria com Loggi para expandir serviço de entregas para todo Brasil

SÃO PAULO (Reuters) - A Uber acertou uma parceria com a companhia de entrega de encomendas Loggi, ampliando seu serviço de envios de produtos, Uber Flash, para todo o Brasil, informaram as empresas em comunicado conjunto nesta quarta-feira.

O novo serviço, chamado Flash Nacional, permitirá que clientes da Uber solicitem pelo próprio aplicativo a coleta de pacotes para entrega às mais de 5,5 mil cidades onde a Loggi opera. Atualmente, o Uber Flash permite apenas envios locais. Segundo as empresas, é a primeira parceria do tipo acertada pela Uber no mundo.

De acordo com as companhias, uma versão piloto do projeto já está disponível em Campinas (SP) e Curitiba (PR) e há previsão de expansão do serviço para 16 cidades nos próximos meses.