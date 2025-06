Prosus foca em tornar-se campeã de tecnologia da Europa

Por Mateusz Rabiega

(Reuters) - O investidor holandês em tecnologia Prosus revelou nesta quarta-feira novas metas financeiras e reiterou plano de se tornar a maior empresa de tecnologia da Europa, com um valor de mercado de mais de US$200 bilhões.

O grupo, no qual a Naspers, da África do Sul, detém uma participação de 41%, estabeleceu meta para alcançar receita de comércio eletrônico de entre US$7,3 bilhões e US$7,5 bilhões no ano fiscal de 2026, disse a empresa em apresentação a investidores nesta quarta-feira.