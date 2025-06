Presidente do iFood vai chefiar grupo Prosus na América Latina

Por Luciana Magalhaes

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente do iFood, Diego Barreto, foi escolhido para chefiar o grupo holandês de investimentos online Prosus na América Latina, informou a plataforma de entrega de alimentos em comunicado nesta quarta-feira.

Barreto acumulará o cargo na Prosus junto ao de presidente-executivo do iFood, disse a empresa, acrescentando que as duas operações serão independentes, com equipe própria da Prosus na região.