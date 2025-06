Parlamentares dos EUA querem barrar IA chinesa em agências governamentais do país

Um grupo bipartidário de parlamentares dos EUA planejava nesta quarta-feira apresentar um projeto de lei em ambas as Casas do Congresso que impediria as agências executivas dos EUA de usar modelos de inteligência artificial desenvolvidos na China, incluindo os da DeepSeek.

A apresentação do projeto de lei, apelidado de "Lei de Proibição de IA Adversária", ocorre depois que a Reuters informou que uma autoridade sênior dos EUA concluiu que a DeepSeek está ajudando as operações militares e de inteligência da China e teve acesso a "grandes volumes" de chips da Nvidia.

A DeepSeek abalou o mundo da tecnologia em janeiro com alegações de que havia desenvolvido um modelo de IA que rivalizava com os de empresas norte-americanas como a OpenAI, criadora do ChatGPT, a um custo muito menor. Desde então, algumas empresas e agências governamentais dos EUA proibiram o uso do DeepSeek devido a preocupações com a segurança dos dados, e o governo do presidente Donald Trump cogitou proibir seu uso em dispositivos do governo dos EUA.