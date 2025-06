OpenAI diz que chinesa Zhipu AI está ganhando terreno em meio à investida de Pequim em IA

(Reuters) - A OpenAI disse nesta quarta-feira que seus analistas observaram um progresso notável da start-up chinesa Zhipu AI na obtenção de contratos governamentais em várias regiões, sinalizando o crescente impulso da China na busca pela liderança global em IA.

A Zhipu AI, que conta com o apoio do Partido Comunista Chinês, tem como objetivo "fixar sistemas e padrões chineses nos mercados emergentes antes que os rivais norte-americanos ou europeus o façam, ao mesmo tempo em que apresenta uma alternativa chinesa de IA 'responsável, transparente e pronta para auditoria'", disse a fabricante do ChatGPT em sua postagem.

A empresa fornece soluções de IA - incluindo infraestrutura soberana de modelo de linguagem ampla e hardware privado em parceria com a Huawei - para governos e empresas estatais na Malásia, Cingapura, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Quênia.