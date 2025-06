Bumble demitirá 30% dos funcionários por 'queda no engajamento dos usuários'

O Bumble disse nesta quarta-feira que demitirá quase um terço de sua força de trabalho com o mais recente corte no setor de aplicativos de encontros à medida que as empresas enfrentam desafios no desenvolvimento de recursos para manter os usuários gastando em meio à incerteza econômica.

A medida, que afetará 240 postos de trabalho, ou 30% da equipe do Bumble, faz parte de um esforço mais amplo para reformular a plataforma, já que o setor luta contra o declínio do engajamento dos usuários. O rival Match também anunciou uma redução de 13% na força de trabalho no mês passado.

As ações da Bumble subiram 22% no início do pregão, mas ainda estão em queda de cerca de 20% no ano.