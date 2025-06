Por que lançamento de táxi robô da Tesla foi a parte mais fácil

"LADO ERRADO" DA VIA

A estratégia "go-fast" da Tesla pode, na verdade, retardar seu progresso e o do setor de veículos autônomos se minar a confiança do público, disseram alguns analistas. Historicamente, a Tesla tem enfrentado problemas legais e regulatórios envolvendo seu sistema de assistência ao motorista Full Self-Driving (FSD), que não é totalmente autônomo.

Em uma recente investigação federal sobre a segurança da Tesla, investigadores examinam o papel do FSD em colisões - algumas fatais - envolvendo chuva ou outras condições climáticas adversas que interferem nas câmeras do sistema dos carros da montadora. Antes do teste em Austin, Musk publicou em sua plataforma de mídia social, X, que a tecnologia do robotáxi da empresa seria pouco diferente de qualquer Tesla, além de uma atualização de software: "Esses são carros Tesla não modificados que saem direto da fábrica, o que significa que todos os Tesla", escreveu ele, "são capazes de condução autônoma não supervisionada!"

A montadora convidou influenciadores amigos da Tesla para as primeiras viagens e, de modo geral, eles elogiaram a experiência. No entanto, um vídeo publicado por um passageiro mostrou o veículo passando por um cruzamento de quatro pistas com um semáforo - e entrando na pista errada, por cerca de seis segundos. Não havia tráfego em sentido contrário na pista naquele momento.

"Obviamente, estamos do lado errado da linha amarela dupla aqui", disse o passageiro, Rob Maurer, narrando a experiência em vídeo publicado no X, observando que se sentia seguro, mas que o carro atrás dele buzinou na "manobra confusa".

Maurer não respondeu a pedidos de comentário. A Reuters verificou a localização do vídeo comparando os prédios, empresas e placas de rua ao redor com o cruzamento da West Riverside Drive com a Barton Springs Road em Austin.