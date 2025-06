Tesla lança táxi robô em teste nos EUA

O executivo chamou o momento de "ápice de uma década de trabalho árduo" em uma publicação em sua rede social X e observou que "o chip de IA e as equipes de software foram criados do zero dentro da Tesla".

Os Teslas foram vistos no domingo cedo em um bairro chamado South Congress sem ninguém no banco do motorista, mas com uma pessoa no banco do passageiro. A montadora planejou um pequeno teste com cerca de 10 veículos e passageiros no banco da frente atuando como "monitores de segurança", embora não tenha ficado claro quanto controle eles tinham sobre os veículos.

Nos últimos dias, a montadora enviou convites a um grupo seleto de influenciadores para um teste de robotáxi cuidadosamente monitorado em uma zona limitada. As viagens estão sendo oferecidas por uma taxa fixa de US$4,20, disse Musk no X.

O investidor da Tesla e personalidade da mídia social Sawyer Merritt publicou vídeos no X na tarde de domingo em que chama uma corrida e é pego pelo carro para ir para um restaurante próximo. Merritt usou um aplicativo de robotáxi da Tesla.

Se a Tesla for bem-sucedida com a pequena implantação, a empresa ainda enfrentará grandes desafios para cumprir as promessas de Musk de aumentar a escala rapidamente em Austin e em outras cidades, segundo especialistas do setor.

Pode levar anos ou décadas para que a Tesla e seus rivais, como a Waymo, da Alphabet, desenvolvam totalmente um setor de carros sem motorista que funcionam como táxis, disse Philip Koopman, professor de engenharia da computação da Carnegie Mellon University com experiência em tecnologia de veículos autônomos. Um teste bem-sucedido da Tesla em Austin, disse ele, é "o fim do começo - não o começo do fim".