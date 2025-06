Novo laptop da Huawei usa chip chinês mais antigo devido a restrições dos EUA, diz relatório

PEQUIM (Reuters) - O novo laptop MateBook Fold, da Huawei Technologies, é alimentado por um chip de geração anterior feito pela SMIC, o que ressalta como as restrições de exportação dos EUA estão impedindo que a principal fabricante da China avance para a produção de semicondutores de última geração, disse a empresa de pesquisa canadense TechInsights nesta segunda-feira.

Houve especulação generalizada na indústria de que a Huawei usaria no MateBook Fold o chip produzido pela SMIC com o novo processo N+3, equivalente a 5nm, que, de acordo com a TechInsights, marca a "entrada mais agressiva da Huawei na computação full-stack: design de chip, desenvolvimento de sistema operacional e integração de hardware". O "nm" se refere a nanômetro, uma unidade de medida que indica o tamanho dos componentes internos do chip.

O laptop conta, na verdade, com o chip Kirin X90, fabricado com o mesmo processo de 7 nm N+2 que foi introduzido pela primeira vez em agosto de 2023, informou a TechInsights em um relatório.