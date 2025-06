Meta faz parceria com Oakley para óculos com tecnologia de IA

A Meta anunciou nesta sexta-feira um acordo com a Oakley para lançar óculos com tecnologia de inteligência artificial, após o sucesso dos óculos Ray-Ban Meta.

O "Oakley Meta HSTN" contará com uma câmera de alta resolução com viva-voz, alto-falantes abertos, resistência à água e recursos da Meta AI, de acordo com a dona do Facebook.

Uma opção de edição limitada por US$ 499 estará disponível para pré-venda a partir de 11 de julho e outros produtos a partir de US$ 399 serão lançados no final do verão no hemisfério norte.