DeepSeek ajuda Forças Armadas da China, diz autoridade dos EUA

WASHINGTON/SÃO FRANCISCO (Reuters) - A empresa de inteligência artificial DeepSeek está ajudando as operações militares e de inteligência da China, disse uma autoridade sênior dos EUA à Reuters, acrescentando que a startup chinesa de tecnologia procurou usar empresas de fachada do Sudeste asiático para ter acesso a semicondutores de ponta que não podem ser enviados para a China de acordo com as regras dos EUA.

Em janeiro, a DeepSeek, sediada em Hangzhou, abalou o mundo da tecnologia após alegar que seus modelos de raciocínio de inteligência artificial eram iguais ou melhores do que os modelos líderes do setor nos EUA com apenas uma fração do custo.

"Entendemos que a DeepSeek forneceu voluntariamente e provavelmente continuará a fornecer suporte às operações militares e de inteligência da China", disse a autoridade do Departamento de Estado sob condição de anonimato à Reuters em uma entrevista.