Veneza se divide antes do "casamento do século" do bilionário Jeff Bezos

Veneza está dividida em relação ao casamento na próxima semana do magnata da tecnologia Jeff Bezos com Laura Sanchez, com alguns ansiosos pelo brilho e glamour, enquanto outros temem que a cidade cênica de gôndolas e palácios se transforme em um parque de diversões.

Muitos detalhes da cerimônia ainda não foram revelados, inclusive o dia exato em que ocorrerá, mas é certo que muitas estrelas do cinema, da moda e dos negócios chegarão para ver Bezos se casar, desde que consigam passar pelos manifestantes.

Um grupo colou faixas na famosa Ponte Rialto da cidade com os dizeres "No space for Bezos!" (Sem espaço para Bezos!) e ameaçou fazer bloqueios pacíficos, reclamando que a cidade medieval e renascentista precisa de serviços públicos e moradia, e não de celebridades e turismo excessivo.