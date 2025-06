EUA consideram revogar autorizações para Samsung, Hynix e TSMC na China, dizem fontes

Uma autoridade da Casa Branca disse que os EUA estão "apenas preparando o terreno" caso a trégua alcançada entre os dois países se desfaça. No entanto, a autoridade demonstrou confiança de que o acordo comercial seguirá adiante e que as terras raras continuarão sendo exportadas da China, conforme combinado.

"No momento, não há intenção de usar essa tática", disse a autoridade. "É mais uma ferramenta que queremos ter em nossa caixa caso esse acordo não se concretize ou qualquer outro catalisador venha a prejudicar as relações bilaterais."

Ações de fabricantes de equipamentos para chips dos EUA que abastecem fábricas na China caíram após o Wall Street Journal divulgar a notícia mais cedo nesta sexta-feira. KLA Corp caiu 2,4%, Lam Research recuou 2,3% e Applied Materials apresentou queda de 1,7%. As ações da Micron, uma das principais rivais da Samsung e da SK Hynix no setor de chips de memória, subiram 1,3%.

"As fabricantes de chips ainda poderão operar na China", disse um porta-voz do Departamento de Comércio dos EUA em comunicado, ao ser perguntado sobre as possíveis revogações.

"Os novos mecanismos de fiscalização para chips refletem as exigências de licenciamento que já se aplicam a outras empresas de semicondutores que exportam para a China e garantem que os Estados Unidos tenham um processo igual e recíproco."

Fontes do setor disseram que, se ficar mais difícil para as empresas norte-americanas de equipamentos semicondutores enviar produtos para multinacionais estrangeiras, isso só beneficiaria concorrentes chineses domésticos.