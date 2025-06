Startup de Musk, xAI, pode levantar US$5 bilhões em novas dívidas

NOVA YORK (Reuters) - A xAI de Elon Musk está a caminho de fechar um aumento de dívida de US$5 bilhões comandado pelo Morgan Stanley, apesar da fraca demanda por parte dos investidores, de acordo com duas pessoas familiarizadas com o assunto.

A venda da dívida de US$5 bilhões, que inclui um empréstimo a prazo com taxa flutuante, um empréstimo com taxa fixa e títulos garantidos, será alocada aos investidores nesta quarta-feira, disseram as duas pessoas, pedindo para não serem identificadas porque o negócio é privado.

A startup não respondeu imediatamente a um pedido de comentários, enquanto o Morgan Stanley se recusou a comentar.